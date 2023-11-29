Другий день народження: з лікарні виписали чотирирічну дівчинку, з серця якої дістали уламок російської міни

Чотирирічну Мію, яка отримала міно-вибухове поранення під час масованого обстрілу Херсона 19 листопада, виписали з лікарні.

19 листопада 2023 року маленька Мія з бабусею йшли з магазину неподалік їхнього дому.

Про це пише Укрінформ.

«Буквально за 4-5 метрів від них вибухнув снаряд. Бабуся трішки прикрила її собою. Де не змогла прикрити онуку, трохи попало», - розповів дідусь постраждалої дівчинки Валерій.

ʼЗараз дитина вже почувається добре.

«Сьогодні ви бачите посмішку на обличчі Мії. Вона посміхається і радіє життю», - додав кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров.

«Мія мала не тільки поранення серця, шиї, а ще й рвану рану на нозі, що є теж міно-вибуховою травмою», - додав лікар.

Уламок у серці дитини був дуже небезпечним, адже ледь не зачепив великі судини серця, внаслідок чого могла настати раптова смерть.

«Тому це другий день народження дівчинки. Дідусь поряд, і вся команда тут. Сьогодні Мія вже усміхається, і ми всі раді та щасливі, що врятували її життя», - зазначив директор Інституту серця.

Щоправда, бабуся дівчинки перебуває в лікарні Херсона, в реанімації, їй зробили операцію. Жінка - в тяжкому стані.

Нагадаємо, окупанти 19 листопада обстріляла Херсон з реактивної артилерії. Снаряди влучили у багатоповерховий будинок. Поранення отримали п'ятеро людей, зокрема дитина.

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