"Другий день театру абсурду": росіяни практикують на Херсонщині "сімейне голосування" на "референдумі"

Виборчі дільниці порожні. Саме тому окупанти самі шукають людей для участі у "референдумі". "Комісії" у супроводі озброєних солдатів "продовжують полювати на виборців, які всіма способами намагаються уникнути з ними зустрічі".

Про це повідомив перший заступник голови херсонської облради Юрій Соболевський.

"Другий день театру абсурду на Херсонщині. Декому не пощастило вже двічі – по другому колу довелося заповнювати бюлетень та "голосувати", - розповів він.

За словами чиновника, росіяни практикують сімейне голосування. Тобто - якщо вдома був лише один член родини, то його "просять" взяти кілька бюлетенів та "проголосувати" за всіх.

"Якщо коротко - відбувається цілковита дичина. З іншого боку від руського миру нічого іншого очікувати і не варто", - наголосив Соболевський.

Як повідомлялося, ватажки маріонткових "ЛДНР" та колаборанти на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей оголосили "референдуми". Призначили їх на 23-27 вересня. Під час звернення Путін заявиви, що підтримує проведення псевдореферендумів. Мовляв, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".

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