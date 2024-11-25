Другий понеділок поспіль: ОВА показала наслідки обстрілу Одеси балістикою (фото, відео)

Цинізм та кровожерливість ворога просто не знає меж.

Російські терористи 25 листопада поцілили у середмістя Одеси. Постраждало 6 людей, одна жінка – у важкому стані.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Показали наслідки чергового балістичного обстрілу Одеси

Внаслідок ракетного удару пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки, автівки, стоматологія, салон краси, магазини, квіткові крамниці, автівки людей.

Атака на Одесу 25 листопада

"Також пошкоджені два навчальних заклади – школа та спортивна зала університету. Там вибиті вікна та двері. На щастя, педагоги та учні в момент удару були в укриттях", – акцентував Кіпер.

На місці атаки працюють усі відповідні екстрені служби. Комунальники розчищають руйнування, вивозять уламки. Розгорнуто оперативний штаб. Надається вся необхідна допомога. Також на місці опрацьовуються дані постраждалих та заповнюється документація щодо компенсації збитків.

Атака на Одесу 25 листопада

Станом на 13:33 у МВС України повідомили, що кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Одесі збільшилася до 10.

Нагадаємо, російські терористи здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. Є постраждалі.

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