Індійський план миру: Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Моді

Президент України Володимир Зеленський обговорював з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, який перебував із візитом у Києві, його пропозиції щодо шляху до миру.

Про це він заявив під час прес-конференції з представниками індійських ЗМІ в неділю, 25 серпня.

“Ми обговорювали його ідеї... Але ми не готові використовувати наші території як один із варіантів [мирних] пропозицій. Ми не міняємо людей на пропозиції і території на пропозиції. Наші цінності, наша свобода і наша демократія - ми не готові цим жертвувати”, - наголосив український лідер.

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Володимир Зеленський додав, що був абсолютно відвертим у розмові з індійським прем’єр-міністром, який, за його словами, “прагне миру набагато більше, ніж президент Путін”.

“Проблема в тому, що Путін не хоче цього [миру]. Я не знаю, про що вони там говорили з Путіним. Я сказав прем’єр-міністру: дивіться, з ким ви спілкуєтеся, він говорить, що хоче миру і в той же час він атакує лікарню. Він [Путін] щось добре зробив для нас? Ні, він для нас вбивця. Він щось добре зробив для Індії? Цією атакою під час візиту прем’єр-міністра він показав, що або не поважає Індію, або не контролює власні збройні сили”, - наголосив український президент.

Зеленський зустрівся з Моді в Києві

Нагадаємо, через майже два місяці після візиту Нарендри Моді до Путіна в Москву у п’ятницю, 23 серпня, прем’єр-міністр Індії приїхав до Києва.

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