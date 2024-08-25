Другий Саміт миру повинен бути в одній із країн Глобального Півдня: Зеленський назвав, де саме

Другий Саміт миру повинен бути в одній із країн Глобального Півдня, зокрема в Індії, але для цього відповідно до процедур потрібно, щоб вона приєдналася до спільного комюніке.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час розмови із представникам індійських ЗМІ у неділю, 25 серпня.

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"Ми дуже відкриті. Я вам скажу, є такі країни, як Саудівська Аравія, Катар, Туреччина та Швейцарія, але це інший напрямок. Це ті держави, із якими ми ведемо перемовини щодо другого саміту. Я абсолютно підтримую, щоб провести Саміт миру в Індії. Я це сказав прем'єр-міністру Індії Моді. Це велика країна, це велика демократія у світі. Це стосується не тільки Індії, а й будь-якої держави, яка б позитивно ставилася до прийняття у себе другого саміту. Ми не зможемо провести саміт, доки країна не приєднається до комюніке саміту", - зазначив він, наголосивши, що "ніхто ні на кого не тисне, але це логічно".

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що після візиту прем'єра Індії Моді у зовнішній політиці країни стався значний поворот.

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