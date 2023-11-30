"Другого шансу не буде": наречена "Да Вінчі" про чутки щодо розколу між військовою і політичною владою

Михайлова нагадала, що тоді, сторіччя тому, різні політичні сили поставили особисті амбіції вище виживання держави і це завершилося катастрофою для українців.

Наречена загиблого Героя Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі") Аліна Михайлова, яка є керівницею медичної служби "УЛЬФ", емоційно прокоментувала чутки про розкол між військовим і політичним керівництвом країни.

Про це вона написала у Facebook.

"Я розумію, чому Росія хоче розколоти військово-політичне керівництво на "військове" і "політичне" та змусити їх воювати один із одним. Це єдиний спосіб для ворога розгромно перемогти Україну. Та я не розумію і відмовляюсь розуміти, чому ми самі даємо їм те, що вони хочуть", – зазначила Михайлова.

Вона навела приклад з історії, коли понад 100 років тому більшовики окупували Київ і більшу частину УНР, влаштували терор, масові вбивства і геноцид українців. Проте згодом українській владі вдалось відбити столицю і звільнити більшу частину своєї території.

"Ситуація була складна, але обнадійлива: Україна вигнала окупанта і встановила свою законну владу на своїх суверенних територіях. Ми мали унікальний шанс збудувати незалежну державу, і ніхто не знає, як би склалась історія світу, якби нам вдалось. Ми змарнували цей шанс і на безкінечно довгі 70 років опинились у кривавому російському концтаборі", – пише парамедикиня.

Михайлова нагадала, що тоді, сторіччя тому, різні політичні сили поставили особисті амбіції вище виживання держави.

"Хтось бачив себе Гетьманом, хтось – головою Директорії, а закінчили всі в різних почесних статусах із приставкою "в еміграції". Ворог цим скористався і завдав нам нищівної поразки", – наголошує вона.

Парамедикиня нагадала, що далі були Голодомори, ГУЛАГ, розстріли, репресії, русифікація, світові війни і 70 років тюрми народів.

"Я раніше щиро дивувалась цій безмежній тупості. Як можна було так дешево проміняти державу? На що?..

2023 рік. Понад 100 років по тому. І я бачу це на власні очі.

Шановні політики, якщо ви не зупинитесь просто зараз – ви не здобудете нічого, а мільйони українців назавжди втратять свій дім, свободу і життя. Ви в кращому разі поїдете за кордон і будете писати мемуари, а в історію увійдете зрадниками і нікчемами, що прос**ли унікальний історичний шанс знищити російську імперію...

Другого шансу не буде. Я не пробачу вам, якщо ми залишимось без України просто тому що хтось відірвався від реальності і живе неіснуючими виборами. Історія теж не пробачить", – підсумувала Аліна Михайлова.

Нагадаємо, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла закликала відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Нардепка поскаржилася, що "військове керівництво" нібито не має плану війни на 2024 рік.

Радник голови ОП Михайло Подоляк у відповідь прокоментував, що план війни, безумовно, є.

Також недавно видання The Economist опублікувало статтю про нібито погіршення відносин між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Подоляк запевнив, що в українському керівництві відбуваються "ситуативні дискусії", а не конфлікт.

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