Друга дитина — нижча ставка за кредитом: що пропонують для учасників "єОселі" наступного року

Житло і кредитування / © ТСН.ua

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В Україні планують змінити умови державної програми доступного іпотечного кредитування «єОселя». Від 2027 року сім’ям пропонують знижувати відсоткову ставку за кредитом на два відсоткові пункти за кожну народжену або усиновлену дитину.

Про це пише «Судово-юридична газета» із посиланням на повідомлення Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

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Як зменшуватимуть ставку за іпотекою

Запропоновані зміни передбачають, що розмір відсотків за кредитом залежатиме від кількості дітей у сім’ї. За народження або усиновлення кожної дитини ставку планують знижувати на 2 відсоткові пункти.

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Зокрема, після появи першої дитини сім’я зможе сплачувати 5% річних замість 7% протягом перших трьох років кредитування. Від четвертого до десятого року ставка становитиме 8% замість 10%.

Народження або усиновлення наступної дитини дасть змогу зменшити відсоткову ставку ще на два відсоткові пункти.

За задумом авторів ініціативи, фінансове навантаження на родини з дітьми зменшуватиметься в міру збільшення сім’ї.

Хто зможе отримати пільгу

Нові умови планують поширити не лише на подружжя, а й на одиноких матерів та батьків, які самостійно виховують дітей.

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Також для учасників програми, які претендуватимуть на зниження ставки у зв’язку з народженням або усиновленням дитини, не передбачають вікових обмежень.

Водночас конкретні умови застосування нових ставок залежатимуть від остаточно затвердженого механізму програми.

Скільки грошей передбачили на «єОселю» 2027 року

У проєкті державного бюджету на 2027 рік на програму «єОселя» пропонують спрямувати 45 млрд грн. За попередніми оцінками, цього фінансування має вистачити приблизно для 20 тис. українських сімей.

Розширення програми розглядають як один із механізмів розв’язання житлових проблем громадян. Водночас державна підтримка іпотечного кредитування має стимулювати попит на житло та сприяти розвитку будівельної галузі.

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Які пільги за «єОселею» є чинними зараз

Програма державного іпотечного кредитування передбачає пільгові умови для визначених категорій громадян.

Зокрема, наприкінці 2025 року її розширили для внутрішньо переміщених осіб, передбачивши компенсацію державою 70% першого внеску. Для молодих українців віком до 25 років передбачено можливість оформити кредит із початковим внеском у розмірі 10%.

Скористатися пільговою іпотекою також можуть військовослужбовці, медичні працівники, освітяни та представники інших визначених категорій.

За оприлюдненими даними, житло за програмою «єОселя» придбали близько 30 тисяч українських сімей, а загальний обсяг державного фінансування перевищив 50 млрд грн.

Якщо запропоновані зміни запровадять 2027 року, до чинних інструментів підтримки додадуть механізм зниження іпотечної ставки залежно від народження або усиновлення дітей.

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