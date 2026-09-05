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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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256
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Друга година "режиму тиші": Росія продовжила бити по Україні

Уже за кілька годин після повідомлень про нібито режим тиші Росія продовжила атакувати Україну ракетами та дронами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 5 вересня, після повідомлень про можливий режим тиші на фронті, російські атаки на Україну не припинилися.

Після ракетного удару по Дніпропетровщині, моніторингові канали зафіксували нові пуски російських реактивних безпілотників із кількох напрямків.

За даними моніторів, нові реактивні БпЛА заходили на північ Чернігівщини, а також існувала загроза їхнього руху в напрямку Києва та Київської області. Крім того, російські дрони атакували Сумщину та Полтавщину.

Військовий оглядач Богдан Мирошников звернув увагу, що все це відбувалося вже після появи інформації про нібито тимчасовий режим тиші.

Водночас офіційних заяв про припинення вогню від української сторони наразі не було. Інформацію про відповідний наказ підрозділам Сил оборони поширила “Українська правда” з посиланням на джерела. Мовляв, Сили оборони отримали наказ дотримуватися режиму тиші в період з 5 до 8 вересня.

Нагадаємо, що у Борисполі після ворожої атаки загорілася багатоповерхівка

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