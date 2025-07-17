Друга хвиля повітряних атак: Світан попередив про загрозу для обласних центрів

Атака російських "Шахедів" / © t.me/SJTF_Odesa

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Наприкінці літа та на початку осені російська терористична армія готує другу хвилю терористичних повітряних атак, які будуть особливо небезпечними для жителів обласних центрів та міст із великою кількістю населення.

Про це попередив у коментарі YouTube-каналу Times of Ukraine полковник ЗСУ у відставці, військовий експерт Роман Світан.

За його словами, під загрозою удару опиниться вся територія України, але особливо місця, якими проходитиме постачання військової техніки та боєприпасів, необхідних для оборони нашої країни.

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Окрім того, вважає експерт, російські терористи чинитимуть тиск на цивільне населення великих міст.

«Будуть вибирати площі, на яких максимальна кількість населення, тобто міста з великою щільністю проживання, обласні центри», — припустив Роман Світан.

Експерт вважає, що протидіяти повітряному терору Росії вдасться тоді, коли в Україні буде достатньо дронів-перехоплювачів, які будуть розташовані по всій лінії фронту на глибину кілометрів 50 і не дозволятимуть проникати ворожим безпілотникам.

За його підрахунками, якщо Росія виробляє в середньому 200 дронів на добу, то в Україні повинно бути щонайменше 3 дрони-перехоплювачі на кожен російський безпілотник.

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«Грубо кажучи, якщо хоча б пів тисячі дронів буде виготовлятися за добу цього буде достатньо, щоб стримати російський тиск», — зазначив Світан.

Експерт вважає, що такого рівня виробництва при належному фінансуванні Україна може досягнути через пів року.

Нагадаємо, у ніч проти 16 липня російська армія вкотре масовано обстріляла Україну ракетами та дронами, влучання були у різних регіонах.