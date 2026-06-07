Крим. Фото ілюстративне / © Pixabay

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Сьогодні, 7 червня, надвечір, в окупованому Криму пролунали вибухи.

Про це повідомляли місцеві проросійські Телеграм-канали. Атаку підтверджує «гауляйтер» окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.

Він запевнив, що окупанти відбивають атаку ЗСУ, працює російська «Пе-ве-о». За словами гауляйтера, 18 БПЛА було збито. Проте, як ми знаємо, росіяни звітують про збиття українських БПЛА, навіть якщо вони успішно вражають ціль.

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«Усі хто перебувають на вулицях, пройдіть в укриття, у найближчі магазини, кафе. Головне зараз не перебувати на відкритих просторах», — закликає гауляйтер.

Водночас, проукраїнський паблік «Крымский ветер» повідомляє, що потужний вибух пролунав на аеродромі «Кача» на околиці окупованого Севастополя. Перед цим різко заревів мотор літака і затих, потім стався вибух.

Крім того, у пабліку опублікували фото ворожого вертольота над Ялтою у сторону моря.

Зауважимо, що про наслідки цієї «бавовни» наразі невідомо. Але у ніч проти 7 червня Сили спеціальних операцій ЗСУ вдарили по двох нафтових об’єктах у окупованому Криму.

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Нагадаємо, що у районі Чонгара зафіксовано ймовірний удар по мосту. Окупаційна влада заявляє про атаку дронів і перекриття руху до Криму через пункт «Джанкой».

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