Укрaїнa
100
1 хв

Друга ніч поспіль Білу Церкву атакували дрони: є загиблий і постраждалі

У Білій Церкві знову зафіксовано ворожу атаку безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинула людина, є поранені та пошкодження.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа у Білій Церкві

Пожежа у Білій Церкві / © із соцмереж

Другу ніч поспіль Білоцерківська громада зазнає атаки ворожих дронів.

Про це повідомив в.о. міського голови Володимир Вовкотруб.

Унаслідок удару виникла пожежа. На жаль, загинула одна людина, також є постраждалі. Усі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків.

Місцева влада попереджає, що в деяких районах можливе задимлення. Мешканців закликають зачинити вікна та зберігати спокій.

Для фіксації пошкоджень житлових будинків жителів просять звертатися до Центру обслуговування населення за телефонами:

  • 067 310 77 55

  • 099 310 77 55

  • 063 310 77 55

Нагадаємо, що атака дрона на Ніжин залишила місто без води та електрики.

100
