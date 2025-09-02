- Дата публікації
Друга ніч поспіль Білу Церкву атакували дрони: є загиблий і постраждалі
У Білій Церкві знову зафіксовано ворожу атаку безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинула людина, є поранені та пошкодження.
Другу ніч поспіль Білоцерківська громада зазнає атаки ворожих дронів.
Про це повідомив в.о. міського голови Володимир Вовкотруб.
Унаслідок удару виникла пожежа. На жаль, загинула одна людина, також є постраждалі. Усі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків.
Місцева влада попереджає, що в деяких районах можливе задимлення. Мешканців закликають зачинити вікна та зберігати спокій.
Для фіксації пошкоджень житлових будинків жителів просять звертатися до Центру обслуговування населення за телефонами:
067 310 77 55
099 310 77 55
063 310 77 55
