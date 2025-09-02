Друга ніч поспіль Білу Церкву атакували дрони: є загиблий і постраждалі

Пожежа у Білій Церкві / © із соцмереж

Другу ніч поспіль Білоцерківська громада зазнає атаки ворожих дронів.

Про це повідомив в.о. міського голови Володимир Вовкотруб.

Унаслідок удару виникла пожежа. На жаль, загинула одна людина, також є постраждалі. Усі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків.

Місцева влада попереджає, що в деяких районах можливе задимлення. Мешканців закликають зачинити вікна та зберігати спокій.

Для фіксації пошкоджень житлових будинків жителів просять звертатися до Центру обслуговування населення за телефонами:

067 310 77 55

099 310 77 55

063 310 77 55

Нагадаємо, що атака дрона на Ніжин залишила місто без води та електрики.