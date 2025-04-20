Друга за тиждень смерть в академії ДПСУ: на Буковині знайшли тіло 19-річного курсанта

Друга за тиждень смерть курсанта / © Держприкордонслужба України

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У суботу, 19 квітня, на Буковині знайшли тіло курсанта з ознаками вогнепального поранення, який навчався в академії Держприкордонслужби.

Про це передає «Суспільне Хмельницький» з посиланням на речницю Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлію Шевченко.

19-річний курсант військового вишу з Хмельниччини ніс службу на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону. За попередніми даними, близько 18:20 години суботи, хлопець вистрелив собі у голову із ввіреної йому зброї.

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«На місці події працює слідчо-оперативна група разом із криміналістами, проводиться огляд місця події. Після завершення першочергових заходів вирішуватиметься питання про реєстрацію кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 КК України із приміткою самогубство», — зазначили у прокуратурі.

Зауважимо, що це вже — другий трагічний випадок ймовірного самогубства курсанта Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 17 квітня у Хмельницькому у цій Академії знайшли тіло 20-річного курсанта з ознаками вогнепального поранення. Він навчався на першому курсі.

Нагадаємо, що 2023 року 18-річного курсанта другого курсу інституту №3 Львівського державного університету внутрішніх знайшли мертвим під час добового наряду.