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Друга за тиждень смерть в академії ДПСУ: на Буковині знайшли тіло 19-річного курсанта
На Буковині знайшли тіло курсанта Національної академії ДПСУ.
У суботу, 19 квітня, на Буковині знайшли тіло курсанта з ознаками вогнепального поранення, який навчався в академії Держприкордонслужби.
Про це передає «Суспільне Хмельницький» з посиланням на речницю Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлію Шевченко.
19-річний курсант військового вишу з Хмельниччини ніс службу на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону. За попередніми даними, близько 18:20 години суботи, хлопець вистрелив собі у голову із ввіреної йому зброї.
«На місці події працює слідчо-оперативна група разом із криміналістами, проводиться огляд місця події. Після завершення першочергових заходів вирішуватиметься питання про реєстрацію кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 КК України із приміткою самогубство», — зазначили у прокуратурі.
Зауважимо, що це вже — другий трагічний випадок ймовірного самогубства курсанта Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 17 квітня у Хмельницькому у цій Академії знайшли тіло 20-річного курсанта з ознаками вогнепального поранення. Він навчався на першому курсі.
Нагадаємо, що 2023 року 18-річного курсанта другого курсу інституту №3 Львівського державного університету внутрішніх знайшли мертвим під час добового наряду.