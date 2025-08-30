ТСН у соціальних мережах

Друге політичне вбивство у Львові: Портников назвав головну мету злочину

Місце вбивства Парубія.

Місце вбивства Парубія.

Сьогоднішнє вбивство Андрія Парубія - друге політично вбивство у Львові. Йдеться про методологію.

Таку думку висловив журналіст та публіцист Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

Він наголошує, що 2016-го обрання Парубія головою Верховної Ради сприймалася як особиста поразка про російського політичного табору і тих, хто продовжував після анексії Криму і початку війни на Донбасі розраховувати на політичний реванш.

“Хтось може загинути від ударів на фронті. Хтось може не дочекатися завтрашнього дня буквально у власній квартирі в Києві, в Харкові, в Одесі, в Дніпрі, в Запоріжжі. А хтось може стати жертвою терористичного акту. Все це удари по розхитуванням української держави. Все це намагання позбавити нас: і людей, які готові цю державу захищати, і людей, які готові інтереси тієї держави обстоювати політично. Ось так виглядає на сьогоднішній день те, що відбулося у Львові”, - наголосив Портников.

З його слів, вороги України насамперед хочуть почати з тих політиків, які є представниками патріотичного табору.

“Сутність в тому, що все це атаки на українців. Атаки цієї держави, яка хоче, щоб українців взагалі не було. А так і тих, хто хоче позбавити українців їхніх захисники в широкому сенсі цього слова: і в воєнному, і в громадському, і в політичному”, - додав публіцист.

Як повідомлялося, 30 серпня у Львові вбили Андрія Парубія. У Нацполіції повідомляють, що близько опівдня надійшло повідомлення про стрілянину. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Правоохоронці оголосили план перехоплення “Сирена”.

Нагадаємо, Ірина Фаріон померла в лікарні після того, як у неї стріляли 19 липня 2024-го біля багатоквартирного будинку на вулиці Масарика, 3, де вона мешкала. Невдовзі у Дніпрі затримали підозрюваного у злочині В’ячеслава Зінченка. Він перебуває під вартою в СІЗО.

