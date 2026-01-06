ТСН у соціальних мережах

Другу добу після атаки РФ пів міста залишається без світла: деталі

© Getty Images

У місті Славутич внаслідок російської атаки минулої ночі досі досі проблеми з електропостачанням. Графіки відключень світла не діють.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

“Славутич. Продовжуємо відновлювати енергетичні об’єкти, пошкоджені ворогом. Станом на ранок побутові клієнти частково заживлені. Водопостачання та теплопостачання людям забезпечені.”, - наголосив чиновник.

З його слів, у місті критична інфраструктура переведена на резервні джерела. Магазини, аптеки, АЗС та заклади соціальної сфери працюють на генераторах та батареях. Проблем зі зв’язком та мережею Інтернет немає.

Зауважимо, через обстріл Славутич залишився без централізованого електропостачання. Без світла - майже 8,5 тис. родин.

Новина доповнюється
