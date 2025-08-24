"Другий день народження в мене 24 серпня": з полону повернувся ексмер Херсона Володимир Миколаєнко (відео)

Ексмер Херсона Володимир Миколаєнко до і після полону

Колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка звільнено з російського полону в межах обміну полоненими.

Про це стало відомо 24 серпня, а також підтверджено уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем.

«Добрий день, Україно! Зі святом! Хочу подякувати сьогодні усім тим, хто переймався звільненням усіх хлопців, які сьогодні вперше за останні 3,5 роки війни потрапили на українську землю. Вперше побачили оці квітучі наші дерева… Дякую за цей подарунок! Я думав, яка дата буде мого другого дня народження… Дуже гарно співпало, що другий день народження в мене саме 24 серпня», — поділився Володимир Миколаєнко.

65-річний Миколаєнко провів понад три роки у полоні, хоча як цивільна особа згідно з Женевською конвенцією не мав права бути затриманим. Проте Росія вкотре порушила норми міжнародного гуманітарного права.

Окупанти незаконно схопили Володимира Миколаєнка у квітні 2022 року. Він очолював місто впродовж 2014–2020 років.

«Саме тому Україна наполягає: усіх незаконно утримуваних цивільних потрібно звільнити й повернути додому», — написав Лубінець.

Володимир Миколаєнко — ексмер Херсона до полону / © скриншот з відео

Що відомо про Володимира Миколаєнка

З початком війни в лютому 2022 року Миколаєнко приєднався до тероборони Херсона.

18 квітня 2022 року його викрали російські окупанти. Тривалий час місце перебування було невідомим, поки Міжнародний комітет Червоного Хреста не підтвердив факт його утримання.

У пропагандистському відео він чітко відмовився назвати легендарного командира УПА Романа Шухевича нацистом, заявивши, що він був героєм для України.

2022 року колишеій мер Херсона відмовився від обміну на користь важкохворого бранця, ризикуючи власною свободою ради іншого.

Ексмер Херсона Володимир Миколаєнко після полону / © Скріншот

24 серпня 2025 року Володимира Миколаєнка повернули до України в рамках обміну «146 на 146».

Зазначимо, що Володимир Миколаєнко — колишній міський голова Херсона (2014–2020), інженер за фахом і активний учасник громадянського руху. Після викрадення його росіянами понад три роки перебував у полоні, чітко відмовляючись співпрацювати з окупантами, навіть на шкоду власному звільненню.

Нагадаємо, також в межах обміну полоненими 24 серпня було звільнено Дмитра Хилюка — журналіста інформаційної агенції УНІАН. Він повернувся в Україну після трьох з половиною років у російському полоні.

В межах обміну полоненими 24 серпня додому повернулися і воїни ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби та цивільні.