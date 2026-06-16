© Associated Press

Реклама

Армія Російської Федерації другий день поспіль атакує Харків. У вівторок, 16 червня, обласний центр сколихнули вибухи. Сталися влучання.

Що відомо про удари по Харкову, читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Харківському районі ще від 23:29 15 червня лунають сирени про небезпеку. Зранку військові повідомляли про безпілотники на території області. Після 10:30 попередили про загрозу для самого Харкова. В місті сталося кілька гучних вибухів.

Реклама

Що відомо про атаку на Харків

За даними влади, влучання сталися у Холодногірському і Київському районі Харкова.

«Є попередня інформація про постраждалих у Холодногірському районі. Їхня кількість та стан уточняється», — повідомив мер Ігор Терехов.

Новина доповнюється

Новини партнерів