ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
1 хв

Другий день поспіль РФ атакує великий обласний центр: лунають вибухи, є перші «прильоти» — деталі

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Другий день поспіль РФ атакує великий обласний центр: лунають вибухи, є перші «прильоти» — деталі

© Associated Press

Армія Російської Федерації другий день поспіль атакує Харків. У вівторок, 16 червня, обласний центр сколихнули вибухи. Сталися влучання.

Що відомо про удари по Харкову, читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Харківському районі ще від 23:29 15 червня лунають сирени про небезпеку. Зранку військові повідомляли про безпілотники на території області. Після 10:30 попередили про загрозу для самого Харкова. В місті сталося кілька гучних вибухів.

Що відомо про атаку на Харків

За даними влади, влучання сталися у Холодногірському і Київському районі Харкова.

«Є попередня інформація про постраждалих у Холодногірському районі. Їхня кількість та стан уточняється», — повідомив мер Ігор Терехов.

Новина доповнюється
Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
31
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie