Друк повісток пришвидшать: що придумав Кабмін

Повістки в прискореному режимі: Кабмін дозволив ТЦК друкувати їх самостійно

Кабмін ухвалив зміни, дозволивши друкувати повістки обласним та Київському міському ТЦК. Відтепер повістки друкуватимуть у прискореному режимі.

Про це пише «Судово-юридична газета».

У виданні нагадали, що раніше друк повісток, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та направлення їх військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку здійснювався:

Міноборони,

державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі),

на підставі відповідних договорів, укладених між Міноборони, оператором поштового зв’язку та/або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі).

Внаслідок змін друк повісток, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та направлення їх засобами поштового зв’язку зможуть здійснювати також і обласні та Київський міський ТЦК.

Організація друку повісток може здійснюватися за допомогою системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та електронних інформаційних ресурсів державних підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі).

Повістка може формуватися автоматизовано за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У такому разі керівник ТЦК накладає на повістку кваліфікований електронний підпис у день її формування.

