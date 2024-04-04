Дружба з Росією та любов до Пушкіна: експомічник Зеленського відреагував на скандальне інтерв’ю брата

Колишній перший помічник президента України Сергій Шефір заявив, що "категорично не згоден" з позицією свого брата Бориса Шефіра, який розкритикував політику Володимира Зеленського, зокрема щодо російської мови, і заявив, що з Росією "потрібно дружити".

Про це йдеться в повідомленні "Радіо Свобода" з посиланням на заяву PR-служби студії "Квартал 95".

В листі, який передала PR-служба редакції, Сергій Шефір пише, що "категорично не згоден з позицією", яку заявив його брат в інтерв’ю виданню.

"Росія – країна-агресор і терорист, яка розвʼязала війну проти нашої країни. Росія і персонально Путін повинні понести відповідальність за злочини, скоєні проти українців. Україні потрібен мир. І формула цього миру чітко висловлена Володимиром Зеленським. Його дії як президента України, які він робить для нашої перемоги, я підтримую як громадянин і друг", – написав Сергій Шефір.

Він додав, що народився у Кривому Розі і мешкав у російськомовному середовищі, проте війна стала для нього "поворотним моментом".

"Я став ще більше шанувати українську мову, а також нашу культуру й історію і наш історичний вибір, куди нам йти. Йти лише до Європейського союзу й НАТО. Жодних інших альтернатив немає. Я мав честь працювати в команді президента Зеленського, перебувати з ним в Україні всі ці роки після повномасштабного вторгнення і вірю, що наша країна переможе в цій війні. Буду робити все, що можу, для цієї перемоги", – йдеться у заяві Сергія Шефіра.

Нагадаємо, колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського Борис Шефір, який є братом Сергія Шефіра, напередодні розповів, як ставиться до війни, Росії та росіян, а також процесів деколонізації в Україні. Він розповів, що любить російську мову, культуру, не може дивитися, як руйнують пам’ятники Пушкіну в країні, і вважає це "дурістю". Тож закликав дружити з Росією.

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