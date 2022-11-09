Дружина Арестовича розповіла про спільні поїздки до зони АТО: "У мене була роль – бойова подруга"

Анастасія зізналася, чи було їй тоді страшно.

Дружина радника Офісу президента Олексія Арестовича – Анастасія розповіла, як вони разом ще на початку стосунків возили волонтерську допомогу до зони АТО.

Про це Анастасія Арестович розповіла в інтерв’ю проєкту "Олицкая".

"Ми разом почали їздити в АТО. Олексій – перший, хто почав займатися волонтеркою в цій країні, мені здається. І коли це все почалося, він збирав гуманітарку і відвозив. І я робила це разом з ним", – сказала дружина радника ОП.

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Вона також розповіла, як війна 2014 року вплинула на стосунки з чоловіком.

"У мене тоді була така роль цікава – бойова подруга. Тому що я просто всюди його супроводжувала. Ми дуже багато часу проводили разом. Я разом з ним їздила. Це, навпаки, нас дуже сильно зблизило", – сказала Анастасія.

Вона також поділилася враженнями від поїздок на Донбас.

"Страшно мені взагалі не було. Всі мої страхи зараз пов’язані з тим, що я стала мамою. Тому що тоді я пам’ятаю навіть епізод, коли ми заїжджали до окупованого Краматорська, ми тоді на аеродроми привозили воду, біноклі – щось таке військове, і взагалі мені не було страшно", – запевнила дружина Арестовича.

Нагадаємо, раніше Анастасія Арестович прокоментувала популярність свого чоловіка серед жінок. Вона сказала, що радник ОП був відомий ще тоді, коли вони познайомилися, і любов жінок до Арестовича її лише тішить.

Зауважимо, Арестович раніше припустив, чому користується популярністю серед жінок, і зізнався, чи пропонували йому секс за гроші.

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