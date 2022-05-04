Дружина Кошового про те, як намагалася достукатися до сестри з Криму: "У відповідь надіслала літеру Z"

Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий разом з дружиною Ксенією розповіли, чи спілкуються з родичами зі сходу України та Криму.

У програмі ЖВЛ Ксенія Кошова, яка родом з Ялти, зізналася, що активно намагалася донести правду про війну в Україні своїм сестрам, які живуть у Криму. Вона надсилала їм промовисті фото та відео тих жахіть, які російські війська вчиняють в Україні. Також Ксенія зазначила, що ніхто з її родичів з початку повномасштабного вторгнення РФ до України не подзвонив і не написав їй, поки вона сама цього не зробила:

"Відповідь була така: "Ми вас дуже любимо, ми на вас дуже чекаємо в Ялті, приїжджайте обов'язково". Я кажу: "Ви з глузду з'їхали? Куди приїздіть до Ялти, у нас війна, у нас вбивають людей, дітей, людей літнього віку. І мовчать. Я потім почала висилати кадри, які безпосередньо підтверджують, дуже відверті кадри. Після цього мої сестри заблокували мене в усіх месенджерах. Потім, коли у якомусь месенджері вони мене розблокували, я продовжила надсилати і текстові і відео. Ви були у нас в гостях, у Києві, ви бачили це. Які нацисти? І після всіх цих текстів, фотографій і відео моя сестра написала мені літеру Z. І все", розповіла Кошова.

Своєю чергою Євген Кошовий висловив думку, чому люди так поводяться:

"Рашка – вони сцикло. Подивись, що виходить з першого дня повномасштабного вторгнення. І скільки зірок просило: виходьте, зробіть щось. І що? За недостовірну інформацію 15 років. А як ти будеш доказувати, що це не достовірна інформація? Це скажуть просто по рашинському ТБ, покажуть тебе, зроблять тебе ворогом народу і все. І тебе тупо просто закриють такі самі головожопі люди", - сказав Кошовий.

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