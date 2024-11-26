Дружина "купила" дитину, щоб чоловік виїхав за кордон: ДПСУ затримала порушника

На Закарпатті чоловік намагався перетнути кордон за підробленими документами. Так, його дружина у Молдові купила свідоцтво про народження "третьої дитини".

Про це повідомила Держприкордонслужба.

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Як зазначається, 44-річний харків'янин прямував автобусом до Угорщини через пункт пропуску "Тиса". На контроль разом з паспортним документом він надав дві фотокопії свідоцтва про народження дітей, виданих державними органами України, та фотокопію свідоцтва, виданого на території Молдови.

Паспорт чоловіка

"У ході перевірки останнього у прикордонного наряду виникли сумніви щодо законності його видачі. Чоловік спершу наполягав на тому, що він є батьком трьох малолітніх дітей, найменша з яких народилася у Молдові", – зазначають у відомстві.

Згодом, під час опитування, він таки зізнався, що документи підроблені. Так, насправді чоловік виховує лише двох дітей, а свідоцтво йому за кордоном купила дружина.

"Куплене" свідоцтво

Чоловікові відмовили у пропуску через державний кордон. Окрім того, прикордонники направили на адресу Національної поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів". Покарання визначатиме суд.

Раніше правоохоронці викрили учасника злочинної схеми, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам перетинати кордон під виглядом іноземців за допомогою підробленого румунського паспорта.

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