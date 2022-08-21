Дружина почула постріл і виявила тіло: поліція розслідує факт загибелі керівника СБУ у Кіровоградській області

За попередньою версією, він застрелився.

Правоохоронці за фактом загибелі чоловіка розпочали кримінальне провадження, повідомляє Офіс генпрокурора України.

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Місцева прокуратура у військовій та оборонній сфері внесла до ЄРДР відомості за фактом загибелі начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області (ч. 1 ст. 115 КК України).

" За даними слідства, 20 серпня 2022 року близько 22:25 год, перебуваючи у власній квартирі, дружина підполковника почула звук пострілу та виявила в одній з кімнат тіло чоловіка з вогнепальним пораненням без ознак життя", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, що п’яний ексдепутат захопив мерію у вірменському місті, кинув у поліцейських гранату і застрелився.

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