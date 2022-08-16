Дружина Резнікова зізналася, що була проти його посади міністра оборони та чи хоче він стати президентом

У програмі "Сніданок з 1+1" вона поділилася, що від подій була шокована, проте очікувала на вказівки чоловіка.

Обраниця Олексія Резнікова зізналася, що фізично такий страх не відчувала ніколи. Втім, попри це родина залишалась у Києві.

Згадуючи момент пропозиції посади чоловікові міністра оборони, Юлія поділилась, що попри великий багаж його знань та посад, вона виступала проти його нинішньої посади.

Юлія Зорій / Фото: instagram.com/yulia_zoriy

"Він любить різні челенджі. Хоча я скажу відверто: коли ми обговорювали з ним цю можливу посаду, я була дуже сильно проти. Я розуміла, що це Міністерство оборони, напружена ситуація в країні. Бесіди та перемовини щодо його призначення точилися близько місяця. І він також погодився не одразу, зважував усі ризики, свій професіоналізм. Коли вони з президентом дійшли згоди – я так плакала. Але тепер я інколи лежу вночі і дякую Богові, що на цій посаді саме ця людина, а не хтось іншій. Бо я знаю набір його якостей, цінностей та моральних принципів. А все інше і так люди бачать", - зазначила телеведуча.

Юлія Зорій та Олексій Резніков / Фото: instagram.com/yulia_zoriy

Щодо власних амбіцій стати першою леді, Юлія зізналася, що особисто їх не має. Також вона підкреслила, що амбіцій щодо президентства немає і у її чоловіка Олексія. Зорій розповіла, що повномасштабне вторгнення призвело до серйозної переоцінки цінностей.

"Я зрозуміла, що впізнаваність, популярність, телебачення, моя робота – так, я це люблю. Але немає нічого важливішого за сім'ю, за їхніх близьких, життя та здоров'я. От правда. Тому усі бажання якось себе проявляти, матеріальне, воно все відійшло на другий план", - підкреслила Юлія Зорій.

Була проти посади міністра оборони - дружина Олексія Резнікова телеведуча Юлія Зорій

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Нагадаємо, дружина Олексія Резнікова розповіла про стосунки з ним. Також Юлія натякнула на пишне весілля у звільненому Криму.

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