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Дружина Резнікова зізналася, що була проти його посади міністра оборони та чи хоче він стати президентом

Дружина Резнікова зізналася, що була проти його посади міністра оборони та чи хоче він стати президентом

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Дружина Резнікова зізналася, що була проти його посади міністра оборони та чи хоче він стати президентом

Фото: Олексій Резніков / Facebook

Телеведуча, психологиня та дружина міністра оборони України Юлія Зорій пригадала початок повномасштабної війни.

У програмі "Сніданок з 1+1" вона поділилася, що від подій була шокована, проте очікувала на вказівки чоловіка.

Обраниця Олексія Резнікова зізналася, що фізично такий страх не відчувала ніколи. Втім, попри це родина залишалась у Києві.

Згадуючи момент пропозиції посади чоловікові міністра оборони, Юлія поділилась, що попри великий багаж його знань та посад, вона виступала проти його нинішньої посади.

Юлія Зорій / © instagram.com/yulia_zoriy
Юлія Зорій / Фото: instagram.com/yulia_zoriy

"Він любить різні челенджі. Хоча я скажу відверто: коли ми обговорювали з ним цю можливу посаду, я була дуже сильно проти. Я розуміла, що це Міністерство оборони, напружена ситуація в країні. Бесіди та перемовини щодо його призначення точилися близько місяця. І він також погодився не одразу, зважував усі ризики, свій професіоналізм. Коли вони з президентом дійшли згоди – я так плакала. Але тепер я інколи лежу вночі і дякую Богові, що на цій посаді саме ця людина, а не хтось іншій. Бо я знаю набір його якостей, цінностей та моральних принципів. А все інше і так люди бачать", - зазначила телеведуча. 

Юлія Зорій та Олексій Резніков / © instagram.com/yulia_zoriy
Юлія Зорій та Олексій Резніков / Фото: instagram.com/yulia_zoriy

Щодо власних амбіцій стати першою леді, Юлія зізналася, що особисто їх не має.  Також вона підкреслила, що амбіцій щодо президентства немає і у її чоловіка Олексія. Зорій розповіла, що повномасштабне вторгнення призвело до серйозної переоцінки цінностей. 

"Я зрозуміла, що впізнаваність, популярність, телебачення, моя робота – так, я це люблю. Але немає нічого важливішого за сім'ю, за їхніх близьких, життя та здоров'я. От правда. Тому усі бажання якось себе проявляти, матеріальне, воно все відійшло на другий план", - підкреслила Юлія Зорій.

Була проти посади міністра оборони - дружина Олексія Резнікова телеведуча Юлія Зорій

Була проти посади міністра оборони - дружина Олексія Резнікова телеведуча Юлія Зорій

Щодня на глядачів "Сніданку з 1+1" очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України.  Не пропустіть щодня проєкт з  07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Нагадаємо, дружина Олексія Резнікова розповіла про стосунки з ним. Також Юлія натякнула на пишне весілля у звільненому Криму.

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