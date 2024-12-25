Дружина Садового пригадала, яким був день перед повномасштабним вторгненням

Катерина Кіт-Садова зізналася, що їй було складно посміхатися, бо усі розуміли: буде війна.

Напередодні повномасштабного вторгнення до сім'ї Садових приїхали посли. 23 лютого дружина міського голови Львова Катерина готувала вечерю.

Про це розповіла дружина Андрія Садового у проєкті Наталії Островської "Дружина".

▶️ Дебютний випуск проєкту "Дружина" ви можете подивитись на Youtube-каналі ТСН: ПЕРШЕ ІНТЕРВЮ ДРУЖИНИ САДОВОГО: про синів за кордоном, уколи краси, бізнес і початок війни.

"Пригадую це. Знаєте, коли має бути святково, а ти не відчуваєш цього... Ти починаєш "видавлювати" усмішку, налаштовуєш себе...Ні. Нічого не вдалося. Коли люди вже прийшли, ти радієш. Якось надієшся, що вони допоможуть, не просто поїдуть за кордон. 21 година вони вже почали роз'їжджатися", - сказала вона.

Вона пригадала останнє фото за 23 лютого 2022 лютого: Антоній із Йосифом грають у пінг-понг.

"Це для мене якесь таке знакове. Полягали спати, я пізно лягла. Зранку Андрій мене штурхає, каже: "Вставай, почалося". Я чула вибухи. Кажу: "І що?". Він каже: "Все нормально, під контролем, ми працюємо", - поділилася жінка.

Ясна річ, я була знищена ті перші секунди. Він рік перед тим почав говорити, що треба готуватися. Я питала його: "Андрій, буде війна?". Каже: "Буде". Мене тримало, що вони готувалися, - завершила Катерина.

Раніше Дружина мера Львова Катерина Кіт-Садова розповіла, що їхні діти зараз навчаються. Троє із п’яти синів здобувають вищу освіту.

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