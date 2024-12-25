Дружина Садового розкрила, чим він займався до посади мера Львова: "Вже був солідний чоловік"

Дружина Андрія Садового – мистецтвознавиця Катерина Кіт-Садова – розкрила, чим займався її чоловік до того, як став мером Львова.

Пара одружилася далекого 2001 року. Як зізналась Кіт-Садова у проєкті Наталії Островської "Дружина", на момент початку їхніх стосунків Андрій Садовий вже був самодостатнім чоловіком. Зокрема, він був підприємцем, мав власний бізнес, також вже існувало радіо "Люкс".

Катерина Кіт-Садова говорить, що Андрій Садовий "був солідним чоловіком", з яким вона не відчувала жодних фінансових труднощів.

Андрій Садовий із дружиною та синами / Фото: instagram.com/kit_u_sady

"Він вже був тоді Андрій Іванович! Він мав бюро своє, секретарку. Це дуже добре, до речі, бо секретарка Світланка, я їй якось заімпонувала, і вона часом сприяла. Він такий вже солідний був чоловік! Ми одружилися, коли він вже був самодостатнім чоловіком, бізнесменом. Тоді вже існувало радіо "Люкс", фінансових труднощів з Андрієм в мене точно не було", - запевнила дружина політика.

Дебютний випуск проєкту "Дружина" ви можете подивитись на Youtube-каналі ТСН: ПЕРШЕ ІНТЕРВЮ ДРУЖИНИ САДОВОГО: про синів за кордоном, уколи краси, бізнес і початок війни

Зазначимо, Андрій Садовий заступив на посаду мера Львова далекого 2006 року і відтоді ним так і лишається. До цього політик вів підприємницьку діяльність та розвивав бізнеси, зокрема, й у сфері медіа. 2006 року Садовий переписав всю медіавласність на дружину.

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