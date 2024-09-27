Дружина старша на 36 років та ще й виявилася тещею: на кордоні зупинили "цікаве" подружжя

Ухилянт "одружився" на тещі, щоб втекти за кордон.

На кордоні з Угорщиною працівники ДПСУ зупинили цікаве подружжя – чоловік одружився на власній тещі, старшій за нього на 36 років.

Про це передає Держприкордонслужба.

Чоловікові було 42 роки, а його дружині – 78 років. Чоловік – уродженець Хмельниччини, жінка – з Луганщини. "Молодята"зареєстрували шлюб в одному з відділів ДРАЦС Києва ще минулого року.

Свідоцтво про шлюб / Фото: ДПСУ

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Підставою для виїзду чоловіка за кордон мала слугувати інвалідність дружини. Він розповів прикордонникам, що супроводжує її на лікування в Італію.

Втім, прикордонники встановили, що у чоловіка є дитина від доньки нинішньої "дружини на папері". Як виявилося, ухилянт оформив фіктивний шлюб з власною тещею.

Згодом чоловік зізнався, що з її донькою перебуває у цивільному шлюбі та хотів потрапити до Італії до своєї дитини та справжньої дружини. А теща зголосилася на таку оборудку, аби допомогти зятеві отримати відстрочку від призову на військову службу, а також виїхати за кордон.

Через кордон чоловіка не пропустили.

У діях літньої пані вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон), а чоловіка – ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).

Нагадаємо, що на Одещині "сваха" організувала схему втечі ухилянтів за кордон через фіктивні шлюби.

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