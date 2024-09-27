Дружина старша на 36 років та ще й виявилася тещею: на кордоні зупинили "цікаве" подружжя

Ухилянт "одружився" на тещі, щоб втекти за кордон.
На кордоні з Угорщиною працівники ДПСУ зупинили цікаве подружжя – чоловік одружився на власній тещі, старшій за нього на 36 років.
Про це передає Держприкордонслужба.
Чоловікові було 42 роки, а його дружині – 78 років. Чоловік – уродженець Хмельниччини, жінка – з Луганщини. "Молодята"зареєстрували шлюб в одному з відділів ДРАЦС Києва ще минулого року.
Підставою для виїзду чоловіка за кордон мала слугувати інвалідність дружини. Він розповів прикордонникам, що супроводжує її на лікування в Італію.
Втім, прикордонники встановили, що у чоловіка є дитина від доньки нинішньої "дружини на папері". Як виявилося, ухилянт оформив фіктивний шлюб з власною тещею.
Згодом чоловік зізнався, що з її донькою перебуває у цивільному шлюбі та хотів потрапити до Італії до своєї дитини та справжньої дружини. А теща зголосилася на таку оборудку, аби допомогти зятеві отримати відстрочку від призову на військову службу, а також виїхати за кордон.
Через кордон чоловіка не пропустили.
У діях літньої пані вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон), а чоловіка – ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).
Нагадаємо, що на Одещині "сваха" організувала схему втечі ухилянтів за кордон через фіктивні шлюби.
Читайте також:
- Теща і зять планували виїзд за кордон, прикидаючись "молодятами": яку схему вони придумали
- У Житомирі засудили студентку через шлюб із чоловіком-ухилянтом: що сталось
- Мобілізація по-новому: посередники вже "продають" ухилянтам жінок з інвалідністю