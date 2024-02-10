Дружина Валерія Залужного захопила стриманим образом на церемонії у Маріїнському палаці

Олена Залужна супроводжувала чоловіка на церемонії вручення йому ордену "Золота Зірка".

У Києві в Маріїнському палаці відбулася церемонія вручення орденів "Золота Зірка" військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України.

На церемонії був присутній колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Йому президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка".

Валерій Залужний та Володимир Зеленський / Фото: president.gov.ua

Підтримати ексголовкома ЗСУ на церемонії прийшла й його дружина Олена Залужна. На події дружина Залужного була у стриманому образі – чорних штанах та блузці з білою окантовкою, а також у білому піджаку. Образ пані Залужна доповнила стриманою зачіскою і зробила ледь помітний макіяж. Фото з церемонії з'явилися на сайті президента.

Валерій Залужний з дружиною / Фото: president.gov.ua

Валерій Залужний з дружиною / Фото: president.gov.ua

Валерій Залужний з дружиною / Фото: president.gov.ua

Зазначимо що 8 лютого президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На його посаду очільник країни назначив генерал-полковника Олександра Сирського.

Раніше сайт ТСН.ua зібрав реакцію українських зірок на рішення очільника країни. Хтось побачив у цьому зраду, а хтось необхідні зміни і побажали новому головнокомандувачу Збройними Силами успіхів.

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