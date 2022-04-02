Дружина Віталія Кличка проникливо заспівала пісню про кращий день в Україні, яку написала сама

Дружина Віталія Кличка проникливо заспівала пісню про кращий день в Україні, яку написала сама

У записі відео на трек також взяла участь 19-річна донька подружжя.

Дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія під впливом повномасштабної війни Росії проти України написала пісню.

Ліричну композицію Наталія Кличко створила двома мовами – українською та англійською. Трек отримав назву Better Day (Кращий день).

Прем'єра відео на пісню відбулася 1 квітня. У ролику Наталії акомпанує німецький музикант Деніел Леон. Також у записі композиції взяла участь донька Кличків, 19-річна Ліза.

Весь прибуток від пісні буде переданий фонду #WeAreAllUkrainians для допомоги нужденним та відбудови України.

Зазначимо, що місяць тому Наталія Кличко заспівала гімн України на мітингу за мир у Гамбурзі. Вона вийшла на сцену з прапором України на плечах та заспівала гімн нашої країни.

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