Дружина Віталія Кличка проникливо заспівала пісню про кращий день в Україні, яку написала сама

У записі відео на трек також взяла участь 19-річна донька подружжя.
Дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія під впливом повномасштабної війни Росії проти України написала пісню.
Ліричну композицію Наталія Кличко створила двома мовами – українською та англійською. Трек отримав назву Better Day (Кращий день).
Прем'єра відео на пісню відбулася 1 квітня. У ролику Наталії акомпанує німецький музикант Деніел Леон. Також у записі композиції взяла участь донька Кличків, 19-річна Ліза.
Весь прибуток від пісні буде переданий фонду #WeAreAllUkrainians для допомоги нужденним та відбудови України.
Зазначимо, що місяць тому Наталія Кличко заспівала гімн України на мітингу за мир у Гамбурзі. Вона вийшла на сцену з прапором України на плечах та заспівала гімн нашої країни.
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