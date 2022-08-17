Дружина Віталія Кличка вперше прокоментувала розлучення з ним після 25 років шлюбу

Дружина Віталія Кличка Наталія Кличко залишила у Instagram теплий допис, у якому подякувала екскоханому "за все, що було на їхньому спільному шляху, довжиною 25 років".

Наталія підтвердила слова Віталія, який раніше причиною розлучення назвав відстань. Не секрет, що вже протягом багатьох років подружжя мешкало у різних країнах:

"Так склалося, що за багато років життя в різних країнах наші життєві шляхи поступово розійшлися. Ми виростили трьох приголомшливих дітей і залишаємось для них назавжди їхніми батьками. Між нами, як і раніше, дружні, повні поваги до один одного стосунки", - сказала Наталія.

Віталій та Наталія Кличко / Фото: instagram.com/natalia_klitschko_official

Ексдружина Кличка також зазначила, що вони з Віталієм й надалі залишаються у теплих дружніх стосунках: "Ми завжди підтримували та продовжуватимемо підтримувати один одного за будь-яких обставин …. Я бажаю Віталію лише всього самого найкращого… "Новий розділ життя" починається…" – додала ексдружина Кличка.

До речі, пости Наталія написала чотирьома мовами – українською, англійською, німецькою та російською. Супроводила вона тексти архівними фото з екскоханим.

Нагадаємо, що Віталій Кличко одружився з Наталією у квітні 1997 року. У пари є троє дітей: сини Єгор-Деніел та Максим і донька Єлизавета-Вікторія.

Сама Наталія живе в Німеччині. Нині вона перебуває у Гамбурзі, там відвідує мітинги та інформує європейців про ситуацію в Україні. Діти навчаються за кордоном.

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