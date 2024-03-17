Дружина військовополоненого на Буковині отримала виплати лише через суд

Суд визнав протиправною діяльність військової частини щодо невиплати грошового забезпечення та додаткової винагороди за період перебування військового в полоні.

У Чернівецькій області дружина військовополоненого змушена була звернутися до суду, щоб отримати від військової частини грошове забезпечення та додаткову винагороду (100 тисяч грн) за кожен місяць полону її чоловіка.

Про це повідомляє zaxid.net з посиланням на рішення Чернівецького окружного адмінсуду, опубліковане в державному реєстрі у березні 2024 року.

Старший сержант ЗСУ перестав виходити на зв’язок у вересні 2022 року, перебуваючи в Ізюмському районі Харківщини. Його дружині спершу пояснили, що він самовільно покинув військову частину, і навіть відкрили за цим фактом кримінальне провадження. Згодом з’ясувалося, що військовий потрапив у полон і немає доказів, що він зробив це добровільно.

Після проведеного розслідування військовому поновили усі пільги та нарахування грошового забезпечення та додаткової винагороди з моменту потрапляння в полон.

Однак дружина військовополоненого не отримала жодних виплат за весь час перебування чоловіка у полоні, хоч це передбачено законом. Вона зверталась до командира військової частини та не отримала жодної відповіді за понад п’ять місяців.

Суд повністю задовольнив позов жінки, визнавши протиправною діяльність військової частини щодо невиплати грошового забезпечення та додаткової винагороди за період перебування військового в полоні та зобов’язав виплачувати гроші його дружині поки військового не звільнять з полону. Судове рішення ще можуть оскаржити.

Нагадаємо, Хмельницький апеляційний суд ухвалив рішення стягнути на користь мешканця обласного центру з Російської Федерації 200 тисяч гривень компенсації за моральну шкоду, яку йому завдала збройна агресія.

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