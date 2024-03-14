Дружина військовополоненого обміняла росіянина на пʼять українських воїнів: у новому проєкті “Хоробрі серця” на “1+1 Україна” розкажуть про подвиги героїв

Під час програми військові поділяться ексклюзивними подробицями битв та раніше неопублікованими фотографіями і відео, що збереглися в особистих архівах.

Цієї п’ятниці о 20:30 на телеканалі “1+1 Україна” відбудеться прем’єра військово-патріотичного токшоу “Хоробрі серця”. Глядачі побачать цикл історій про українців — військових та цивільних, які здійснили подвиги, захищаючи Україну від російської агресії, та своїми вчинками змінили хід історії. Знати в обличчя живих героїв — ось мета цього проєкту.

Вчора, 13 березня, в самому центрі Києва, в коворкінгу з символічною назвою “Peremoga Space” відбулась презентація проєкту “Хоробрі серця”. Ведучими івенту стали Ахтем Сеітаблаєв та Валентина Хамайко.

Валентина Хамайко і Ахтем Сеітаблаєв. / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Гостями заходу стали герої, яких телеглядачі побачать у випусках, а також звільнені “азовці”, парамедики, дружини військовополонених, ведучі телеканалу “1+1 Україна”.

На івент завітали: офіцер ГУР і командувач спецпідрозділом “Кракен” на псевдо Віто, який зі своїми побратимами боронив Харківщину, Дмитро Олійник, який під час наступу окупанта на Харків у складі Харківського ТРО прийняв свій перший бій, Євгеній Громадський на псевдо “Гром” — Нацгвардієць, який у 21-річному віці тримав стратегічний напрямок — трасу Бєлгород — Харків під час наступу окупанта, Володимир Біцак — командир роти Сумського ДФТГ, один з тих, хто організовував місцевих оборонців у перші дні повномасштабного вторгнення, Олександр Вдовиченко — полковник Збройних сил України, повний лицар Ордену Богдана Хмельницького, командир 72 ОМБр імені Чорних Запорожців (2021-2022), полковник Євгеній Єрін — керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Олександр Вдовиченко і Володимир Біцак. / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Гості презентації першими побачили фрагмент прем’єрного епізоду та дізналися, які героїчні подвиги стояли за захистом Київщини.

“Шана нашим воїнам і шана нашим захисникам. Це дуже відповідальний момент, і я вдячний команді, яка взяла на себе відповідальність зробити цей проєкт. Для нас це непросто, адже цей проєкт повинні побачити якомога більше українців, аби знати сучасних, живих героїв в обличчя. Ними потрібно пишатися та шанувати”, — сказав директор телевізійного бізнесу Максим Кривицький.

“Хоробрі серця” / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ведучі розповіли, які ще історії побачать глядачі в першому випуску.

“Під час першого епізоду глядачі побачать героя, який першим зробив постріл із ПЗРК Ігла на атакованому аеродромі у Гостомелі та збив ворожий гелікоптер “Алігатор” із броньованою капсулою, який за твердженням ворога “неможливо було вразити. Надзвичайно цінно і приємно, коли кожен військовий вкладає душу і особисті історії, аби в нашій країні був мир і нарешті настала Перемога”, — каже Валентина Хамайко.

Ахтем Сеітаблаєв проанонсував, що вже 15 березня о 20:30 стане відомо, хто зробив перший обмін військовополоненими, а хто перекрив ворогу шлях до столиці.

“Хоробрі серця” / Фото: пресслужба каналу "1+1"

“Глядачі дізнаються, хто на собі під обстрілами переносив тонну вибухівки на Ірпінську дамбу, щоб перекрити ворогу останній шлях до Києва через Мощун, таким чином врятувавши столицю. Ще глядачі побачать, як відбувся найперший обмін полоненими у Сумській області. Тоді за одного російського сержанта окупанти запропонували пʼять наших захисників. Але умовою було, щоб сержанта везла на обмін дружина українського захисника. Жінка не побоялась і таким чином визволила пʼять український героїв. Дякуємо нашим жінкам за такі подвиги”, — каже Ахтем Сеітаблаєв.

“Хоробрі серця” / Фото: пресслужба каналу "1+1"

“Хочемо наголосити на тому, що досі у ворожому полоні знаходяться тисячі наших захисників, оборонців Маріуполя та цивільних, яких країна агресор незаконно утримує. Кожні вихідні, коли я їжджу вулицями Києва, бачу тих, хто виходить з плакатами, сигналить і нагадує усім, що в російському полоні досі утримають наших громадян. Усі військовополонені мають бути звільнені та потрапити додому”, — наголосила ведуча Валентина Хамайко.

До того ж, на презентації побували парамедикиня Юлія Паєвська з позивним “Тайра”, сапер Владислав Єщенко, який отримав важке поранення під час виконання бойового завдання, асоціація родин захисників “Азовсталі”, парамедикиня Галушко Катерина, військовий експерт Мусієнко Олександр, ведучі Соломія Вітвіцька, Людмила Барбір, Неля Шовкопляс, Олексій Суханов, Костянтин Грубич, Олександр Преподобний, Олександр Моторний, Ігор Циганик, бізнесмен, який від початку повномашстабного вторгнення пішов у ЗСУ Андрій Оністрат, ведучий Володимир Рабчун, музикант Дмитро Шуров, представники фонду “Повернись живим” та ГО “Безбар’єрність” та інші гості.

“Хоробрі серця” / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, над проєктом “Хоробрі серця” на замовлення телеканалу “1+1 Україна” працює Департамент журналістських проєктів під керівництвом Максима Шиленка. Шеф-редакторка проєкту — Ольга Кашпор, продюсер — Віктор Калатай. Креативний продюсер телеканалу “1+1 Україна” — Ольга Шляхтиченко. Режисерками-постановницями проєкту стали Наталя Ровенська, Наталя Лисенкова та Марія Григоращенко, відомі телеглядачам “1+1 Україна” за іншими великими проєктами та прямими ефірами.

Важливою складовою проєкту стане благодійність, адже проєкт “Хоробрі серця” не тільки розповідатиме історії героїчних українців, а і допомагатиме нашим захисникам. Більше деталей читайте на сайті 1+1: https://1plus1.ua/.

Дивіться токшоу “Хоробрі серця” 15 березня о 20:30 на телеканалі 1+1 Україна.

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