Дружина Володимира Зеленського про його характер: "Він завжди доводив справу до кінця і надихав інших"

Дружина Володимира Зеленського про його характер: "Він завжди доводив справу до кінця і надихав інших"

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про характер свого чоловіка і зізналася, що не здивована його сміливістю під час війни.

За словами дружини президента Володимира Зеленського, її чоловік завжди був відповідальним та рішучим.

Олена Зеленська зізналася, що коли інші гадали, що у минулому комедійний актор не зможе чинити опір Путіну, вона була впевнена у чоловікові. Про це Зеленська розповіла в інтерв'ю The Guardian.

"Він той, хто більше, ніж будь-хто з моїх знайомих, коли б не виникали ситуації, коли всі кажуть, що це неможливо, він завжди доводив справу до кінця, а також міг надихати інших", - зазначила перша леді.

Володимир та Олена Зеленські / Фото: Associated Press

Вона пригадала, як приклад, ситуацію з минулого життя Зеленського, коли команда сценаристів мала вигадати йому пісню, аби він її виконав в рамках скетчу. Знімання були наступного дня, але в команди нічого не було готове. О десятій вечора дружина підійшла до Зеленського та сказала йому, що, напевно, від ідеї з піснею доведеться відмовитись. "Він сказав: "Добре, йди додому". І сів писати сам, і за дві години справа була зроблена. І це було непогано! Він просто ніколи не здається, навіть коли це роблять усі навколо нього".

Окрім того Олена Зеленська поділилася, що дисципліна – друге ім'я її чоловіка.

"Дзвонить будильник, і він встає, чистить зуби, одягається і йде, і це займає у нього п'ять хвилин, а я півгодини катаюся. У нього є ці психологічні якості, щоб протистояти стресу та зберігати дисципліну", - розповіла Зеленська.

Фото: Офіс президента України

Перша леді зазначила, що зараз ї більше турбує не емоційний, а фізичний стан чоловіка:

"Він завжди хворіє після важких періодів. Він розслаблюється, а потім йде і підхоплює вірус або щось таке. Я намагаюся стежити за ним щодо цього, але, як і всі чоловіки, він не любить перевіряти свою температуру або кров'яний тиск. Але я намагаюся достукатися до нього, влаштувавши сцену", - зізналася Зеленська.

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