Дружина з дитиною виїхали за кордон, чоловік залишився: що буде із субсидією

У Пенсійному фонді пояснили, чи оформлять субсидію, якщо два члени сім'ї з трьох не проживають за адресою реєстрації, а перебувають за кордоном.

Від початку повномасштабного вторгнення багато українських жінок і дітей виїхали за кордон. Нерідко українські сім'ї стикаються з питанням: що буде із субсидією, якщо дружина і дитина за кордоном, а чоловік залишився.

Про це повідомляє Пенсійний фонд.

У квартирі зареєстрована сім’я з трьох осіб. Дружина з дитиною виїхали за кордон. Скільки осіб буде враховано при призначенні субсидії?

У Пенсійному фонді пояснили, що до складу домогосподарства включаються всі особи, які зареєстровані в житловому приміщенні, крім тих членів домогосподарства, які перебувають за кордоном понад 60 днів на день звернення за призначенням житлової субсидії.

Це передбачено п. 24 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива").

Тобто якщо у житловому приміщенні прописано троє осіб, але дружина з дитиною виїхали за кордон та перебувають там більше ніж 60 днів на день звернення за призначенням житлової субсидії, тоді житлова субсидія призначається з розрахунку на одного члена домогосподарства.

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