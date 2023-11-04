Дружина заступника голови Нацполіції Тишлека їздила до Росії та Криму з паспортом РФ – ЗМІ (документ)

Дружина Дмитра Тишлека навіть після повномасштабного вторгнення не позбулася паспорта Росії.

Дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека, якого тимчасово відсторонили від виконання обов'язків, Олександра Балакай їздила до Росії та тимчасово окупованого Криму з російським паспортом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на власні джерела.

Як пише видання, Балакай у липні 2014 року відвідувала окупований Крим та територію Росії (в'їзд 10.07.2014 Джанкой, виїзд 20.07.2015 Шереметьєво). У листопаді 2015 року Балакай також їздила на територію країни-агресорки (в'їзд 24.11.2015 Брянськ, виїзд 27.11.2015 Брянськ).

А у липні-серпні 2017 року дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека відвідувала окупований Крим (в'їзд 21.07.2017 Перекоп, виїзд 04.08.2017 Армянськ).

Дані про поїздки дружини заступника голови Нацполіції України Олександри Балакай до Криму та РФ / Документ: Цензор.НЕТ

Для поїздок до Криму та Росії Олександра Балакай використовувала паспорт громадянки РФ, який вона отримала 2005 року.

Також Балакай відвідувала Росію 2020 року за закордонним паспортом (в'їзд 01.01.2020 Ростов-на-Дону, виїзд 14.01.2020 Ростов-на-Дону).

Згідно з документом, 2005 року дружина Тишлека Олександра Балакай просила видати їй новий паспорт громадянки Росії що і було зроблено.

Нагадаємо, журналісти Bihus.Info провели розслідування і виявили, що Дмитро Тишлек користується нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування, а дружина Тишлека навіть після повномасштабного вторгнення РФ не позбулася паспорта країни-агресорки.

Своєю чергою Дмитро Тишлек стверджує, що ЗМІ "спотворили факти" у журналістському розслідуванні про його можливі зв’язки з Росією. Тишлек також попросив ДБР ініціювати перевірку фактів.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на скандал із Дмитром Тишлеком і повідомив, що до отримання висновків слідства Тишлек буде відсторонений від виконання службових обовʼязків.

Ігор Клименко запевнив, якщо озвучені в медіа факти підтвердяться, стосовно Дмитра Тишлека будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення.

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