Дружина Зеленського зізналася, що дає їй сили та зігріває: "Хочеться далі бігти в цьому марафоні"

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що дає їй сили та зігріває під час війни.

Про це вона сказала в інтерв’ю ТСН.

"Сили дають, чесно кажучи, ті історії, які я розповідаю нашим іноземним партнерам, зокрема, історія нашого лікаря Кузнецова, про яку я сьогодні розповідала, з Ізюма. Це такі сили дає, що хочеться і далі бігти в цьому марафоні", – зізналася перша леді.

"А що зігріває? Зігрівають люди навколо, зігріває надія, що ти робиш щось корисне. В мене ці три дні дуже насичені і я бачу перспективи від роботи, яку я тут провела, і це мене також зігріває. Я хочу, щоб ми досягли своїх результатів. Це буде тепло", – поділилася Зеленська.

Варто уточнити, що на конференції в Парижі Зеленська розповіла історію лікаря-травматолога Юрія Кузнєцова з Ізюмської лікарні на Харківщині. Він у ніч проти 6 березня вийшов на зміну в лікарню, що тривала до вересня – допоки місто не було звільнене від російських окупантів. Лікарня продовжувала працювати у підвалі під постійними обстрілами, а Кузнєцов та інші працівники жили в тому, що залишилося від лікарні.

Нагадаємо, Зеленська 12-13 грудня побувала з офіційним візитом у Парижі. Там вона зустрілася з президентом Франції Еммануелем Макроном і його дружиною Бріджит Макрон, а також виступила на Міжнароднійконференції "Солідарність з українським народом", організованій Києвом та Парижем.

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