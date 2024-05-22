Дружини військових отримають нові пільги згідно з новим мобілізаційним законом: що відомо

Після набуття чинності закону про посилення мобілізації пільги стали поширюватися на дружин мобілізованих військових.

В Україні ухвалено новий закон про мобілізацію, який надає кілька пільг для дружин мобілізованих військовослужбовців. Зокрема, вони отримають переваги щодо зобов'язань перед банками.

Про це йдеться в п. 15 статті 14 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Новий закон про мобілізацію передбачає скасування нарахування штрафних санкцій та пені за невиконання зобов'язань, включно із зобов'язаннями перед банками та фізичними особами, для дружин мобілізованих військовослужбовців. Також не нараховуватимуться відсотки за користування кредитами, за винятком кредитних угод на купівлю нерухомості або транспортних засобів.

Тепер, після набуття чинності закону про посилення мобілізації №10449, такі пільги поширяться на членів родин військовослужбовців.

"Їхнім дружинам (подружжю) — штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, зокрема банками, та фізичними особами, а також відсотки за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів із придбання майна, що віднесене або буде віднесене до об'єктів житлового фонду (житлового будинку, квартири, майбутнього об'єкта нерухомості, об'єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля", — ідеться в новому законодавстві.

Нагадаємо, в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Те, що оновити дані мають абсолютно всі чоловіки призовного віку, зрозуміло, втім, є пункти в новому законі і щодо жінок. Їм теж потрібно стати на облік або оновити дані. Кого це стосується та чи можлива зараз мобілізація жінок — читайте в ексклюзиві TSN.ua.

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