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Дружину голови ГУР Маріанну Буданову отруїли важкими металами - ЗМІ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Дружину голови ГУР Маріанну Буданову отруїли важкими металами - ЗМІ

Дружина Кирила Буданова Маріанна Буданова. ФОТО: ELLE UKRAINE

За даними джерел розвідки, дружина Буданова перебуває у лікарні.

Дружину голови Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанну Буданову отруїли важкими металами.

Про це повідомляє Бабель із посиланням на власні джерела у розвідці.

За інформацією співрозмовників у ГУР, дружина Буданова перебуває у лікарні. Маріанну госпіталізували, коли їй стан здоров'я став погіршуватися. Він додав, що жінці діагностували ураження важкими металами.

"Зараз завершується курс лікування, далі - контроль лікарів. Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини", — зазначили у розвідці.

Джерела у розвідці стверджують, що наразі ведеться розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини начальника ГУР МО України.

Нагадаємо, за даними розвідки, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пережив понад 10 замахів на життя.

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Дата публікації
Перегляди
6602
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