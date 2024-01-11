Дружину підозрюваного у корупції бізнесмена Гринкевича звільнили з "Львівської політехніки"

В університеті повідомили, що вже підписано наказ про звільнення Світлани Гринкевич з посади професора кафедри маркетингу та логістики.

Професорку національного університету "Львівська політехінка" Світлану Гринкевич, яка є дружиною одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, підозрюваного у спробі дати хабар слідчому ДБР, Ігоря Гринкевича, звільнили з навчального закладу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Гринкевич написала заяву на звільнення, і в університеті повідомили, що вже підписано наказ про її звільнення з посади професора кафедри маркетингу та логістики.

Зазначимо, що студенти планували акцію протесту на 12 січня з вимогою звільнити з посади Світлану Гринкевич.

Раніше в Міністерстві оборони повідомили про розірвання договорів з компаніями Ігоря Гринкевича після того, як стало відомо про його затримання за спробу дати хабар співробітникові Державного бюро розслідувань.

Наразі в Міноборони залишився один контракт з компаніями Гринкевича, його ретельно перевірять.

У п’ятницю, 29 грудня, співробітники Державного бюро розслідувань затримали львівського бізнесмена, який намагався підкупити одного з керівників Головного слідчого управління ДБР, запропонувавши йому хабар у розмірі 500 тисяч доларів США.

Читайте також: