Дружину Семенченка запідозрили у привласненні коштів благодійного фонду - ЗМІ

За даними слідства, вона привласнила не менше 150 000 гривень.

Служба безпеки України запідозрила дружину колишнього народного депутата Семена Семенченка в крадіжці грошей "Благодійного фонду батальйону "Донбас".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інформоване джерело.

За словами джерела, мова йде про дружину колишнього комбата Донбасу Наталію Московець (Музика). Дану інформацію вона підтвердила у своєму Facebook.

Згідно релізу на сайті СБУ, жінка, маючи доступ до карткового рахунку Фонду, проводила розрахункові операції і знімала готівку.

"Грошові кошти вона витрачала на власні потреби, не пов'язані з діяльністю фонду та батальйону. Слідством задокументовано факт привласнення та розтрати вказаною громадянкою понад 150 тисяч гривень. Все це - з коштів, які жертвувалися нашими співвітчизниками на потреби і розвиток добровольчого батальйону", - йдеться в повідомленні.

Їй оголосили про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо:

На початку 2021 року СБУ викрила і припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої "приватної військової компанії". Її діяльність була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у т.ч. проти основ національної безпеки.

не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої "приватної військової компанії". Її діяльність була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у т.ч. проти основ національної безпеки. За даними слідства, організаторами "компанії" були колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу як "позаштатний агент НАБУ".

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