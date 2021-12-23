Дружину вивів з автобуса і розстріляв, а дитину душили разом: на Хмельниччині засудили чоловіка і його коханку

Дружину вивів з автобуса і розстріляв, а дитину душили разом: на Хмельниччині засудили чоловіка і його коханку

Коханців засудили: чоловіка до довічного позбавлення волі, жінку до 10 років в'язниці.

У Хмельницькому засудили 42-річного чоловіка, який у 2015 році спочатку розстріляв свою дружину, а через 2 тижні разом із своєю коханкою задушили її 10-річну доньку.

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Про це повідомили в Нацполіції Хмельницької області.

Дружину розстріляв у лісі

Відомо, що чоловік познайомився зі своєю жертвою у 2015 році. Він деякий час жив із жінкою у цивільному шлюбі, проте у них часто виникали конфлікти. Відомо, що пара дорогою до Києва посварилась. Тоді чоловік вивів жінку із автобуса, завів у лісосмугу та застелив. Тіло та зброю він залишив у лісі.

Забрав 10-річну доньку жінки та разом із коханкою вбили її

За два тижні після розправи чоловік приїхав за 10-річною донькою вбитої, яка в той час була у бабусі. Він забрав дитину з собою. А через місяць на території Красилівського району Хмельниччини знайшли рештки 10-річної дівчинки. Слідство встановило, що чоловік разом із своєю коханкою задушили дитину.

Суд визнав коханців винними у розправах

Правоохоронці затримали коханців. Жінку в 2020 році засудили до 10 років позбавлення волі, а чоловіка 22 грудня 2021 року Хмельницький міськрайонний суд визнав винним за ч. 1 ст. 115, п.п. 2, 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України та засудив до довічного позбавлення волі.

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