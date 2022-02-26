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"Дружній вогонь": російський корабель в акваторії Чорного моря збив власний літак

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"Дружній вогонь": російський корабель в акваторії Чорного моря збив власний літак

УНІАН

Окупанти вже стріляють по своїх.

Військовий корабель Росії в акваторії Чорного моря "дружнім вогнем" збив власний військовий літак. 

Про це повідомили у ВМС ЗС України.  

"В акваторії Чорного моря корабель ЧФ РФ "дружнім вогнем" знищив свій військовий літак", - йдеться у повідомленні. 

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