"Дружній вогонь": російський корабель в акваторії Чорного моря збив власний літак

"Дружній вогонь": російський корабель в акваторії Чорного моря збив власний літак

Окупанти вже стріляють по своїх.

Військовий корабель Росії в акваторії Чорного моря "дружнім вогнем" збив власний військовий літак.

Про це повідомили у ВМС ЗС України.

"В акваторії Чорного моря корабель ЧФ РФ "дружнім вогнем" знищив свій військовий літак", - йдеться у повідомленні.