Друзі пішли, а він загинув: на Закарпатті у будинку згорів чоловік

Правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі.
У селі Забрідь у житловому будинку загинув чоловік. Трагедія сталася через пожежу.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Закарпатської області.
Як з’ясувалося пізніше, ввечері у помешканні відпочивали троє друзів. Двоє з них пішли по домівках, але пізніше один вирішив повернутися. Саме він розбудив сусідів, які викликали пожежників.
"Через пізнє виявлення вогонь із кімнати, де виникло загорання, поширився на дах оселі й на момент прибуття підрозділів вогнеборців горів уже весь будинок", – зазначили у повідомленні.
На місці пожежі рятувальники виявили тіло 45-річного господаря будинку.
Полум'я знищило перекриття та покрівлю будинку площею 25 м². Наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків.
Нагадаємо, що у Полтавській області під час розпиття спиртних напоїв син побив матір і батька. Чоловік помер одразу, а жінку зловмисник ще облив горючою речовиною і підпалив. У подальшому фігурант намагався ініціювати свою непричетність.
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