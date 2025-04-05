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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
823
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2 хв

Дружина Буданова таємно виїжджала до США на лікування від отруєння — журналістка

За даними журналістки, спочатку Маріанна одужала після отруєння у 2023 році, але знову серйозно захворіла наприкінці 2024 року.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Отруєння дружини Буданова

Отруєння дружини Буданова / © ТСН.ua

Маріанна Буданова, дружина глави Головного управління розвідки Кирила Буданова, в грудні 2024 року нібито виїжджала до США для лікування наслідків хімічного отруєння.

Про це пише у соцмережі Х американська журналістка Кеті Лівінгстон з посиланням на власні джерела.

Джерела журналістки стверджують, Буданову таємно вивозили до США в грудні 2024 року — більш ніж через півтора року після отруєння її та інших посадовців.

«Її рецидив і роль розвідувальних служб США в сприянні догляду за нею показують як довгострокові наслідки хімічної атаки, так і постійну закулісну підтримку Вашингтоном України в її боротьбі проти російських військ», — зазначає Лівінгстон.

Журналістка наводить дані Bellingcat, що кілька інших працівників ГУР також постраждали в результаті отруєння, але Маріанна постраждала сильніше через її менший розмір. Триває внутрішнє розслідування, хоча деталі не розголошуються.

За даними Лівінгстон, спочатку Маріанна одужала після лікування у 2023 році, але знову серйозно захворіла наприкінці 2024 року — за словами експертів, це типова картина при отруєнні миш’яком і ртуттю.

«Джерела кажуть, що американські військові лікарі запросили її через ГУР отримати допомогу в США після того, як дізналися про погіршення її стану. В Україні сучасне лікування отруєнь важкими металами обмежене. Вона вперше з’явилася на публіці після отруєння на заході минулого місяця. Її отруєння — як дружини високопосадовця розвідки в Україні — та її таємне лікування за кордоном показує, наскільки особистими та стійкими залишаються загрози для тих, хто перебуває на передовій війни в Україні», — підсумувала Лівінгстон.

Нагадаємо, восени 2023 року у ГУР підтвердили, що Маріанна Буданова справді була отруєна важкими металами.

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