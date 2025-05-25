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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Дружина дочекалася свого чоловіка з полону: Єрмак показав емоційне відео

Юрій потрапив у полон на Покровському напрямку — росіяни тримали його шість місяців.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Олена зустріла чоловіка

Олена зустріла чоловіка / © Getty Images

У суботу, 24 травня, між Україною і Росією відбувся другий обмін полоненими в рамках домовленості «тисяча на тисячу», якої Київ і Москва досягли під час переговорів у Стамбулі.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак показав чутливе відео — дружина зустрічала свого чоловіка з російського полону.

«Це Юрій, який потрапив у полон на найгарячішому, Покровському напрямку, і пробув там 6 місяців. На відео — його неймовірно емоційна зустріч з дружиною Оленою, яка дуже чекала на нього. Це справді був найкращий день», — написав Ермак.

Нагадаємо, під час першого обміну до України повернули 390 людей: 270 військових та 120 цивільних.

Під час другого сторони отримали по 307 людей — і це військові.

Серед них військові ЗСУ, зокрема з есантно-штурмових і безпілотних військ, а також Військово-морських сил, ТРО, а ще прикордонники і нацгвардійці.

Ці військові воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Деякі з них, повідомив Єрмак, перебували в полоні від 2022 року.

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