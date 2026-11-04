Дружина допомагала чоловікові в магазині, а ФОП отримав штраф 125 тис. грн: коли краще не працювати з родичами

ФОП і податки / © ТСН.ua

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Родичі нерідко допомагають одне одному вести сімейний бізнес. Дружина може стояти за прилавком, чоловік — займатися закупівлями, а інші члени родини — приймати замовлення чи вести облік. Однак така допомога не завжди вважається безоплатною сімейною підтримкою. Якщо людина фактично виконує обов’язки найманого працівника, підприємець повинен оформити з нею трудові відносини.

Про це повідомляла Державна служба України з питань праці, передає «Судово-юридична газета».

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Ігнорування цієї вимоги може обернутися значними фінансовими санкціями. Показовий випадок стався на Кіровоградщині, де ФОП оштрафували на 125 190 гривень через роботу дружини в магазині без трудового договору.

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Чи можна залучати родичів до сімейного бізнесу без трудового договору

Українське законодавство не встановлює окремих правил, які дозволяли б підприємцям не оформлювати членів сім’ї лише через наявність родинних зв’язків.

Згідно зі статтею 24 Кодексу законів про працю України, роботодавець не має права допускати працівника до виконання роботи без укладення трудового договору, оформлення відповідного наказу або розпорядження та повідомлення уповноваженого державного органу про прийняття на роботу.

Ця вимога поширюється і на родичів підприємця, якщо вони фактично працюють як наймані працівники.

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При цьому оформлювати людину на повний робочий день необов’язково. Стаття 56 КЗпП дозволяє встановлювати неповний робочий час за домовленістю між працівником і роботодавцем.

Водночас трудовий договір — не єдиний спосіб законної співпраці в сімейному бізнесі. Члени родини можуть обрати й інші форми взаємодії.

Власна підприємницька діяльність. Родич може зареєструвати ФОП і самостійно надавати послуги або виконувати роботи.

Спільний бізнес. Члени сім’ї можуть стати співзасновниками підприємства.

Цивільно-правова угода. Для виконання конкретних робіт або надання послуг можна укласти відповідний договір згідно зі статтями 837 та 901 Цивільного кодексу України.

Однак сама назва договору не визначає характер відносин. Якщо людина фактично працює за графіком, виконує постійні обов’язки та підпорядковується підприємцю, такі відносини можуть визнати трудовими навіть за наявності цивільно-правової угоди.

Чому підприємця оштрафували на 125 тис. грн через дружину

Один із таких випадків зафіксували інспектори праці на Кіровоградщині. Під час перевірки магазину вони побачили за прилавком дружину підприємця, з якою не було оформлено трудових відносин.

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Чоловік пояснював, що дружина не працювала продавчинею, а лише відчинила магазин, щоб узяти продукти для домашніх потреб.

Проте результати перевірки, зокрема відеозапис, засвідчили інше: жінка фактично займалася продажем товарів.

У результаті Держпраці застосувала до підприємця фінансову санкцію в розмірі 125 190 грн.

ФОП спробував оскаржити це рішення, однак Третій апеляційний адміністративний суд визнав накладення штрафу правомірним.

Цей випадок демонструє, що пояснення про родинну допомогу саме по собі не звільняє від відповідальності. Інспектори оцінюють не лише слова підприємця, а й те, що людина фактично робить на робочому місці.

Які штрафи загрожують за неоформлених працівників

Відповідальність за використання незадекларованої праці передбачена статтею 265 Кодексу законів про працю. Крім фінансових санкцій для роботодавця, стаття 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає адміністративну відповідальність за порушення трудового законодавства.

Водночас розмір і застосування санкцій залежать від обставин порушення та передбачених законодавством умов. Під час воєнного стану також діють окремі особливості проведення перевірок і застосування відповідальності.

Неофіційна робота може мати негативні наслідки й для самого родича. Якщо за період зайнятості не сплачувалися страхові внески, цей час може не потрапити до страхового стажу. Ба більше, без належних документів складніше підтвердити факт роботи, заробіток і захистити свої трудові права.

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