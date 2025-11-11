Дружина фігуранта корупційної справи в "Енергоатомі" скуповує елітну нерухомість і авто — розслідування

Корупційний скандал в "Енергоатомі" / © ТСН.ua

Дружина одного з фігурантів справи про масштабні розкрадання в державній компанії "Енергоатом" Дмитра Басова, активно купує дорогу нерухомість і розкішні автомобілі.

Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info.

За даними журналістів, Наталія Басова, дружина ексчиновника, придбала квартиру в елітному житловому комплексі White Lines у Києві. Вартість таких квартир стартує від $140 000.

Також вона оновила автопарк на суму близько $360 000 — серед покупок Mercedes GLE 300D, Range Rover та Mercedes GLC 220D 2025 року.

Розкішні придбання відбулися після призначення Дмитра Басова на посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки “Енергоатому”.

Крім того, журналісти з’ясували, що ще 2019 року Наталія Басова отримала 100% капіталу компанії “Дніпровські піски”, яка потрапляла у поле зору правоохоронців, коли її чоловік працював у Генеральній прокуратурі. У той самий період вона також придбала квартиру у комплексі “Французький квартал” та гараж.

Попри це, за даними розслідування, законних джерел доходів, які могли б пояснити такі покупки, жінка не мала.

“Офіційних прибутків, достатніх для таких придбань, Наталія Басова не декларувала”, — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 10 листопада ЗМІ повідомили про обшуки НАБУ у бізнесмена та співвласника студії “Квартал 95” Тимура Міндіча, колишнього міністра енергетики та нинішнього міністра юстиції Германа Галущенка, а також на підприємстві “Енергоатом”. За інформацією медіа, Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до початку обшуків.

У той же день НАБУ повідомило, що разом із САП проводить масштабну операцію “Мідас” для викриття корупційних зловживань у енергетиці. Слідчі виявили розгалужену схему впливу на державні стратегічні підприємства, зокрема “Енергоатом”.

Крім того, НАБУ оприлюднило частину аудіоматеріалів, що стосуються цього розслідування.