Дружина Віктора Януковича могла померти в РФ: її номер не працює від червня

Людмила Янукович / © Getty Images

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Журналісти виявили дані, які можуть свідчити про смерть колишньої офіційної дружини експрезидента України Віктора Януковича Людмили Янукович.

Про це повідомляє «Телебачення Торонто».

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Інформація про можливу смерть Людмили Янукович, дружини колишнього президента України Віктора Януковича, почала поширюватися після того, як увагу привернув статус її телефонного номера.

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Журналісти знайшли номер телефону, який Людмила Янукович використовувала для входу на російський портал «Госуслуги». Від 19 червня 2026 року цей номер у відповідному реєстрі зазначений як такий, що належить померлій особі.

«Ми знайшли телефон, який Людмила Янукович використовувала на порталі „Госуслуги“. Від 19 червня 2026 року він зазначений як номер померлої особи. Тому, можливо, її вже немає», — йдеться у матеріалі «Телебачення Торонто».

Водночас журналісти наголошують, що інших підтверджень смерті Людмили Янукович їм поки знайти не вдалося.

Версія про можливу смерть може розглядатися лише як одна з можливих, але недоведених причин. Вона не має підміняти собою перевірку фактів.

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Людмила Янукович протягом тривалого часу веде непублічний спосіб життя. Після втечі Віктора Януковича з України 2014 року вона залишилася за межами країни та майже не з’являлася в інформаційному просторі.

Відомо також, що 2017 року Людмила та Віктор Янукович офіційно розлучилися після 45 років шлюбу.

Віктор та Людмила Януковичі / © Таблоїд

Найбільше українцям вона запам’яталася своїм виступом під час Помаранчевої революції 2004 року, коли згадувала про «наколоті апельсини» та «американські валянки».

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