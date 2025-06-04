Дружина викликала поліцію, бо її чоловік хотів сексу: чим це закінчилось

Дружина викликала поліцію через сексуальні домагання / © Freepik

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У Запоріжжі судили чоловіка через сексуальне домагання до дружини. Жінка викликала поліцію, оскільки чоловік без дозволу її поцілував та намагався зайнятися сексом.

Про це йдеться у постанові Запорізького районного суду Запорізької області.

За даними суду, 3 квітня 2025 року підсудний «умисно вчинив проти бажання потерпілої дії образливого, принизливого, сексуального характеру, а саме: хапав за руки, одяг, намагався проти волі поцілувати та здійснити статевий акт».

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На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що нібито того дня «прийшов додому, намагався поцілувати та обійняти свою дружину, однак після того, як вона в грубій формі йому відмовила, у них стався конфлікт. Після сварки він пішов до іншої кімнати, а вона вийшла на вулицю. Далі приїхали працівники поліції та склали протокол».

Потерпіла на засіданні суду не свідчила.

Суд проаналізував матеріали справи та виправдав чоловіка, зазначивши, що в матеріалах справи немає ознак адміністративного порушення.

«Вбачається, що поліцейським не надано доказів, що підсудний вчинив сексуальне домагання, тобто його дії стосовно потерпілої не були спрямовані на вчинення діяння сексуального характеру, які ображали чи принижували гідність особи та могли б створити щодо неї залякувальне, вороже або образливе, принизливе середовище», — йдеться у постанові.

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Нагадаємо, у Волинській області засудили чоловіка через сексуальні домагання до сестри дружини.