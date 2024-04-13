ДСНС ліквідувала наслідки удару по Сумах – фото, відео

Цивільні об'єкти завжди під прицілом ворога.
У п'ятницю, 12 квітня, окупанти завдали чергового ракетного удару по Сумах. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та житлові будинки мирних громадян.
Про це повідомляє ДСНС України.
Як зазначається, рятувальники ліквідували пожежу в нежитловому приміщенні. Крім цього, співробітники ДСНС проводили аварійно-відновлювальні роботи в житловому секторі.
"Загалом було утеплено за допомогою плівки 55 вікон у трьох багатоквартирних житлових будинках", – підсумували у відомстві.
Нагадаємо, 12 квітня у Сумах сталися вибухи.
Читайте також: