ДСНС ліквідувала наслідки удару по Сумах – фото, відео

Цивільні об'єкти завжди під прицілом ворога.

У п'ятницю, 12 квітня, окупанти завдали чергового ракетного удару по Сумах. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та житлові будинки мирних громадян.

Про це повідомляє ДСНС України.

Рятувальники ліквідували наслідки удару по Сумах

Як зазначається, рятувальники ліквідували пожежу в нежитловому приміщенні. Крім цього, співробітники ДСНС проводили аварійно-відновлювальні роботи в житловому секторі.

ДСНС показала наслідки авіаудару по Сумах

"Загалом було утеплено за допомогою плівки 55 вікон у трьох багатоквартирних житлових будинках", – підсумували у відомстві.

Рятувальники ліквідували наслідки удару по Сумах

Нагадаємо, 12 квітня у Сумах сталися вибухи.

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