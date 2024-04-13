Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ДСНС ліквідувала наслідки удару по Сумах – фото, відео

ДСНС ліквідувала наслідки удару по Сумах – фото, відео

Рятувальники ліквідували наслідки удару по Сумах / Фото: ДСНС України у Telegram

Цивільні об'єкти завжди під прицілом ворога.

У п'ятницю, 12 квітня, окупанти завдали чергового ракетного удару по Сумах. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та житлові будинки мирних громадян. 

Про це повідомляє ДСНС України.

Рятувальники ліквідували наслідки удару по Сумах / ©
Рятувальники ліквідували наслідки удару по Сумах

Як зазначається, рятувальники ліквідували пожежу в нежитловому приміщенні. Крім цього, співробітники ДСНС проводили аварійно-відновлювальні роботи в житловому секторі. 

ДСНС показала наслідки авіаудару по Сумах

ДСНС показала наслідки авіаудару по Сумах

"Загалом було утеплено за допомогою плівки 55 вікон у трьох багатоквартирних житлових будинках", – підсумували у відомстві.

Рятувальники ліквідували наслідки удару по Сумах / ©
Рятувальники ліквідували наслідки удару по Сумах

Нагадаємо, 12 квітня у Сумах сталися вибухи.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація