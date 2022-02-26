ДСНС не перевіряє бомбосховища та тимчасові укриття: просить повідомляти про підозрілих осіб

ДСНС не перевіряє бомбосховища та тимчасові укриття: просить повідомляти про підозрілих осіб

Служба попередила про підозрілих осіб в укриттях для цивільних.

Державна служба з надзвичайних ситуація просить населення повідомляти про підозрілих осіб, які від її імені ніби-то перевіряють тимчасові укриття та бомбосховища.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області.

Громадян закликають негайно повідомляти про подібні випадки до правоохоронних органів або до Служби порятунку за номерами телефонів: 101, 102 та 112.

"Головне управління ДСНС України у Харківській області офіційно повідомляє, що усі бомбосховища, тимчасові укриття, захисні споруди, підвали, паркінги та станції метрополітену цілодобово відкриті для забезпечення безпеки цивільного населення від ураження ворожої авіації і артилерії. Ніяких перевірок ДСНС України не здійснює", - йдеться у повідомленні.

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